Pedofilia, cardinale cileno Ezzati indagato per occultamento di abusi

SANTIAGO (CILE), 18 LUGLIO - Il cardinale e Arcivescovo di Santiago del Cile, Ricado Ezzati, è indiziato per presunti occultamenti in alcune vicende di pedofilia, riguardanti membri del clero. Ad avviare le indagini, il Procuratore della regione di O'Higgins, Emiliano Arias. La conferma del pm è arrivata durante un'intervista su Radio T13. Le accuse a carico riguarderebbero due scandali pedofilici nel paese sudamericano, sotto la sua reggenza: nel caso dell'ex cancelliere dell'Arcivescovado, padre Oscar Munoz Toledo, attualmente in carcere e altresì, nel caso conosciuto come "La Familia" nella città di Rancagua, dove un'organizzazione di sacerdoti trafficava attività omosessuali e pedofile in modo sistematico e programmato da qualche anno. La vicenda venne denunciata ai tribunali dal vescovo emerito Alejandro Goic, ex vicepresidente della Conferenza Episcopale del Cile.

Secondo quanto dichiarato da Arias, le due vicende sarebbero sufficienti a configurare "il crimine di occultamento". Inoltre, ha tenuto a precisare di ritenere molto grave l'atteggiamento passivo della Chiesa di Santiago, limitatasi a trattare la questione solo nelle strutture interne e non esponendosi presso i tribunali ordinari. Tal immobilismo - secondo il pm - avrebbe offerto alla giustizia l'iniziativa per l'avvio delle procedure indagatorie. "Qualsiasi organizzazione - ha sottolineato -, sia essa la Chiesa Cattolica o un'istituzione privata, non può essere dispensata dal dovere morale e civico di denunciare davanti alla giustizia civile, fatti così gravi come sono gli attacchi sessuali contro minorenni". Arias ha poi asserito che "una piccola modifica legale sarebbe salutare per rendere obbligatorio per i sacerdoti denunciare questo tipo di crimine, così come lo è per altri professionisti, come gli insegnanti".

Nel frattempo, la stampa cilena ricorda che per il cardinale Ezzati, non è nuova l'accusa di occultamento e copertura di crimini e abusi su minori. L'avvocato di alcune delle vittime di Fernando Karadima, l'ex parroco di El Bosque, Juan Pablo Hermosilla, intentò un processo per insabbiamento contro Ezzati e anche contro l'ex arcivescovo di Santiago, il cardinale Francisco Javier Errazuriz, ma la prescrizione dei reati fermò tutto.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: AgenSIR