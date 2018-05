Pena morte: uccise guardia, esecuzione in Georgia "15 minuti di agonia"

Pena morte: uccise guardia, esecuzione in Georgia. Con iniezione di pentobarbital, 15 minuti di agonia

JACKSON (USA), 5 MAGGIO - Esecuzione, questa notte in Georgia, per un uomo accusato di avere ucciso una guardia carceraria fuori servizio che gli aveva dato un passaggio in macchina, 22 anni fa.

Robert Earl Butts Jr., 40 anni, è stato dichiarato morto alle 9.58 dopo una iniezione di pentobarbital, somministrata alle 9.43. Poco dopo Butts ha lamentato un bruciore, gemendo. Poi i suoi piedi in calzini bianchi visibili da sotto una coperta, hanno avuto una contrazione.



Ha sbadigliato e poco dopo ha riaperto la sua bocca, in silenzio. Il petto per un attimo si è sollevato. Nove respiri, ancora, poi nessun rumore nè movimento. Butts era stato arrestato con il 41enne Marion Wilson Jr. a marzo del 1996 per l' omicidio di Donovan Corey Parks, che aveva dato all'uomo un passaggio fuori da un grande magazzino Wamart a Milledgeville. Avevano ordinato alla vittima di uscire dall'auto e lo avevano ucciso, secondo l'accusa della procura.



Le giurie di due distinti processi hanno condannato a morte entrambi con l'accusa di omicidio durante una rapina a mano armata. Il caso di Wilson è ancora in giudizio. Butts è stato messo a morte dopo che la Corte suprema, senza alcuna spiegazione, ha negato il suo ultimo appello. Il Board of Pardons and Paroles, la sola autorità in Georgia con il potere di commutare una sentenza capitale, aveva deciso di non risparmiargli la vita.



E' la seconda esecuzione nello Stato quest' anno: l'altra, del marzo scorso, ha posto fine alla vita di Carlton Gary, noto come "lo strangolatore delle calze", per aver violentato e ucciso tre anziane donne.

L' avvocato di Butts sosteneva che non fosse stato lui a sparare e che non si aspettava nemmeno che lo facesse il suo complice, ritenendo la sentenza "del tutto sproporzionata" e incostituzionale. All'epoca dei fatti, Butts aveva 18 anni e, secondo il suo avvocato, scontava un'infanzia di abusi e abbandono.