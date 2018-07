Pensioni: Boeri, sistema a rischio con calo immigrati e nascite

ROMA, 4 LUGLIO - "Se noi tagliamo il numero di immigrati regolari che arrivano nel nostro paese e cominciano a pagare i contributi e abbiamo il calo delle nascite, noi abbiamo dei seri problemi nel finanziamento del nostro sistema di protezione sociale e del nostro sistema pensionistico. Questa è una verità incontrovertibile. I dati dicono questo e con questi dati bisogna avere a che fare".

Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, intervenendo alla Conferenza nazionale servizi in rete della Cisl. Per Boeri, quindi, "sarebbe interesse di tutti, a partire dalla classe politica, a partire da chi oggi ha in mano le leve del governo, dare informazioni giuste ai cittadini perchè poi, quando si dovranno fare le scelte che la demografia ci impone, i cittadini devono poter capire perchè si fanno queste scelte".

Sull'immigrazione in Italia, ha proseguito il numero uno dell'Inps, cè "disinformazione sistematica", ma "anche inconsapevolezza sul numero dei giovani nel nostro paese, si tende a pensare che siano molti di piu' e questo porta a non capire i problemi di fondo che il nostro sistema di protezione sociale ha. Problemi - ha spiegato - in gran parte legati alla demografia".

"Se continuiamo a disinformare, a dare informazioni distorte, a enfatizzare il numero degli immigrati, a parlare ovunque di immigrazione e a sottolineare che c'è una invasione in corso - ha aggiunto Boeri - continuiamo a creare questa inconsapevolezza".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.einaudiblog.it