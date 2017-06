Età pensionabile: studio sull\'innalzamento a 67 anni dal 2019

ROMA, 18 GIUGNO - Un decreto del governo potrebbe far innalzare l'età minima per smettere di lavorare: a partire dal 2019 infatti, per accedere all'assegno di vecchiaia potrebbe essere necessario aver compiuto sessantasette anni, contro gli attuali sessantasei anni e sette mesi.

Dal punto di vista tecnico, il decreto del governo sarebbe pronto, ma solo dopo l'estate verrà valutato dall’arena politica. Difficile che superi l'esame in vista delle campagna elettorale. E' dunque probabile che la decisione passi nelle mani del nuovo governo, il prossimo anno. L’ulteriore innalzamento dell'età pensionabile sarebbe dettato dalla maggiore speranza di vita, che si protrarrebbe sino ai sessantacinque anni per gli italiani, uomini e donne.

Nello specifico, per gli uomini si sarebbe passati dai 18,6 anni del 2013 ai 19,1 anni del 2016; per le donne da 22 a 22,4 anni. Lo studio non è esente da critiche. Così la Vicepresidente di Unimpresa Maria Concetta Cammarata : "Un eventuale nuovo intervento sulla previdenza con l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019 penalizza sia i lavoratori sia le aziende.

Per i lavoratori, si allungherebbe ancora di più la vita lavorativa oltre le aspettative a lungo pianificate; per le aziende, si creerebbe ancora una volta un quadro di incertezza, con costi maggiori e con l'impossibilità di procedere al necessario ricambio occupazionale del quale trarrebbe benefici l'intera economia italiana".

"La certezza del diritto, soprattutto in campo fiscale e nel settore della previdenza, - aggiunge - è un valore imprescindibile per chi fa impresa. Le continue riforme, così come i provvedimenti scritti male e in fretta, non gettano le basi per poter fare investimenti. E invece, negli ultimi anni, si sono susseguiti continui interventi normativi, in alcuni casi una vera e propria tela di Penelope, che hanno confuso le aziende del Paese".





Luna Isabella

(foto da fiscoetasse.com)