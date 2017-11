Pensioni, i sindacati: "Bisogna fare di tutto per trovare un accordo"

ROMA, 6 NOVEMBRE – Serietà e determinazione, sono queste le parole del chiave per il confronto tra governo e sindacati sul tema delle pensioni. Ad affermarlo è Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil.

Per Pedretti è fondamentale il raggiungimento di un accordo che “dia risposte valide ai problemi che sono sul tavolo”. “Va fatto ogni sforzo” ha poi proseguito il segretario “perché quanto sottoscritto l’anno scorso trovi piena attuazione”.

Il punto chiave del confronto è rappresentato dalla differenziazione dell’applicazione della disciplina dell’età pensionabile in base alle diverse tipologie di lavoro svolto. In particolar modo, la richiesta dei sindacati è di introdurre un sistema che consenta a coloro i quali svolgano impieghi più faticosi di andare in pensione prima.

Pedretti ha inoltre sottolineato come vada "rivisto anche il meccanismo dell’aspettativa di vita, e che siano affrontati i temi della pensione per i giovani, del riconoscimento del lavoro di cura, della separazione tra assistenza e previdenza e del recupero del potere di acquisto delle pensioni".

“Trattare fino in fondo e tenere unito il fronte sindacale” è questa infine la chiave per ottenere risultati effettivi secondo il segretario, per il quale vanno inoltre evitate "fughe in avanti e a scioperi senza che si siano date prima risposte ai probemi di milioni di persone”.

Paolo Fernandes

Foto: newspam.it