Per i VVF notte d\'incendi nel catanzarese (Foto)

CATANZARO 24 AGOSTO - Incendio autovettura verificatosi questa notte in contrada Cavagliotti nel comune di Catanzaro.

Interessata dalle fiamme una vettura Audi A3 che si trovava parcheggiata in una zona isolata.

L'auto andava completamente distrutta.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da verifica effettuata, non sono stati rinvenuti elementi utili circa l'origine dell'incendio. Accertamento in corso, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Non risultano danni a persone.

Sempre nella notte alle ore 04:02 circa, squadra di questo comando, distaccamento Soverato, è intervenuta nel comune di Badolato Marina via SS 106, per incendio deposito materiale edile.



L'incendio interessava una struttura, di circa 200 mq, su unico livello realizzata in cemento armato e adibita a deposito di materiale edile di proprietà della Ditta “EDILIZIA CARDARELLO”.



Intervento vigilfuoco è valso all’estinzione dell’incendio che si era propagato all’interno del deposito provocandone il parziale cedimento dei laterizi del solaio e di parti delle pareti perimetrali. Inoltre le fiamme danneggiavano una tubazione della rete idrica del Consorzio di Bonifica con conseguente perdita dalla condotta. Interdetto l’accesso alla struttura in questione fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.