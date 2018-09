Per l\'Italia è più giusta la flat tax oppure una tassa progressiva?

PORDENONE, 22 SETTEMBRE - Nel corso della fiera PordenoneLegge si è deciso di trattare anche il

tema della politica fiscale italiana: un obiettivo del governo è quello di cambiare il sistema di tassazione,

passando da una modalità di tipo progressiva a una "flat tax", ovvero ad un'aliquota unica (anche se il

governo ne prevede tre): Fabio Ghiselli ha scritto un libro a riguardo, "Imposta progressiva versus flat

tax: la progressività come strumento di equità sociale".

Ghiselli, nel suo incontro da un'ora tenuto al Palazzo della Camera di Commercio di Pordenone, haprovato a spiegare i vantaggi e gli svantaggi dei due sistemi: per esempio, parlando della flat tax, lostudioso ha mostrato come sia una modalità che permette alle persone più benestanti di avere a caricouna tassazione nettamente inferiore a quella attuale. D'altro canto, i vantaggi sarebbero principalmenteper chi ha un reddito elevato.



Il sistema progressivo, invece, sebbene sia più complicato (prevede più aliquote in base al reddito) è più

equo, più "etico": ognuno paga in base a cosa guadagna. Ghiselli ha spiegato come la semplificazione

fiscale che viene promessa da chi aspira alla flat tax in realtà sia un concetto più complicato: per l'autore

del libro anche una tassa con un'aliquota unica, l'Ires, è difficile da pagare.



Ghiselli ha portato l'esempio della Germania, un paese che ha un sistema progressivo ma non ad

aliquote, bensì seguendo una formula matematica: ciò permette di evitare quei "salti" che, per esempio,

invogliano tante persone a non fare straordinari pur di evitare, appunto, di avere un reddito più elevato.

Reddito più elevato che porterebbe a pagare più tasse.

[Foto: pordenonelegge.it]



Danilo De Rosa