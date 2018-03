Per una rete di donne a Catanzaro

CATANZARO 9 MARZO - l’UDI Catanzaro ha chiesto formalmente alle Istituzioni di intitolare ad Anna Maria Longo un luogo destinato alle associazioni di donne della città. Hanno condiviso la richiesta donne singole e rappresentanti di associazioni tra le quali: Centro antiviolenza e Casa Rifugio Mondo Rosa, Astarte, Rete Città Vicine, Attivamente Coinvolte, FIDAPA Cantazaro, ANDE.

Il Presidente della Provincia Enzo Bruno e la Consigliera di Parità Elena Morano Cinque hanno espresso sostegno a questa iniziativa, prospettando l'idea di intitolare ad Anna Maria uno spazio del Parco della Biodiversità, per custodire e tramandare la sua memoria. Noi di UDI Catanzaro, accogliamo la proposta con gratitudine e siamo d’accordo che possa essere discussa e approvata nel prossimo consiglio provinciale, ma rilanciamo e lo facciamo assieme alle altre donne che avevano condiviso la nostra richiesta ed a quelle che vorranno stare accanto a noi!

Il pensiero che alcune hanno espresso molto chiaramente in presenza, è anche quello di non rinunciare affatto al sogno di una Casa delle Donne, che possa rappresentare per la città intera un’occasione di crescita, un luogo vivo ed attivo, un laboratorio di pensiero, un luogo di cultura politica imprescindibile, che possa svolgere quella funzione, unica e preziosa, di trasmissione, promozione e valorizzazione dei saperi politici e culturali delle donne. Tra le altre, hanno preso la parola Maria Critelli, Elena Bova, Franca Fortunato, Isa Mantelli, Maria Grazia Muri, Stefania Figliuzzi, Amalia Talarico, Serena Procopio, Marcella Russo.

Siamo senz'altro consapevoli di essere donne che hanno storie e pratiche politiche diverse ma crediamo che il confronto tra le nostre diversità non possa che essere ricchezza per tutte, per questo ci siamo impegnate a non perderci di vista e a programmare una serie di obiettivi comuni, da qui in avanti.

Desideriamo certamente di essere protagoniste della vita della nostra città, oltre che delle nostre vite stesse e ciò potrà accadere solamente a patto di non rinunciare a prendere la parola e a confrontarci tra noi. Qualcosa, a Catanzaro, sta cambiando.