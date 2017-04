Percosse e minacce alla ex incinta, arrestato un giovane a Roma

ROMA, 15 APRILE 2017 - Gli agenti del commissariato di Primavalle hanno arrestato ieri, a Roma, un giovane accusato di maltrattamenti, percosse e minacce di morte alla sua ex convivente incinta. T.G., italiano di 27 anni, era irreperibile da un mese.

La vicenda ebbe inizio lo scorso marzo, quando una donna in stato di gravidanza si è presentata in ospedale e ha raccontato di essere stata vittima di tentato omicidio e sequestro di persona da parte del suo ex convivente. La donna presentava tumefazioni, escoriazioni e lividi sulla testa e sul volto.

Dal racconto della donna, gli investigatori hanno anche scoperto che la donna aveva già denunciato l'ex convivente in passato e che, non rassegnandosi di essere stato lasciato, la picchiava continuamente.

L'ultimo episodio il 19 marzo scorso, quando T.G. aveva aspettato la donna nel giardino della sua abitazione e l'aveva portata in un luogo buio e solitario con la forza, dove l'aveva picchiata e minacciata di morte. Solo il sopraggiungere di una vettura ha evitato il peggio. La conducente del veicolo, scesa in soccorso della malcapitata, è stata anche lei ferita con un coltello dall'uomo che poi era fuggito.

Sulla base dei fatti, ad aprile, il Tribunale aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo. T.G. è stato trovato ieri all'interno di un capannone abbandonato nei pressi del lago di Martignano. Adesso dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it