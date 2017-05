Cosenza, uomo perde causa ed estorce denaro: arrestato

COSENZA, 20 MAGGIO - Un egiziano di trentadue anni perde una causa civile ed estorce denaro, a titolo di risarcimento, al proprio legale.

Abdelaziz Abdalla Dawa Reda è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri con l'accusa di estorsione continuata e atti persecutori. Dopo aver perso una causa civile, lo scorso ottobre l’uomo si è recato nello studio del penalista cosentino pretendendo il pagamento di 25 mila euro come risarcimento.

L'avvocato, nei mesi successivi, per timore di ritorsioni e temendo anche per i propri familiari, è stato costretto a consegnare all'egiziano 2.650 euro in più tranche. Stando alla ricostruzione delle indagini svolte dai militari, coordinate dalla Procura di Cosenza e scaturite da una denuncia della vittima presentata lo scorso gennaio, il trentaduenne avrebbe minacciato a più riprese il professionista nel suo studio, situato davanti al Palazzo di Giustizia.

Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)