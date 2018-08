Perù, scontro tra treni: almeno 35 feriti

LIMA, 1 AGOSTO - Ieri mattina in Perù, nelle vicinanze della cittadina Inca di Machu Picchu, due treni si sono scontrati.

Secondo il quotidiano di Lima El Comercio il bilancio sarebbe di almeno 35 feriti di cui due sarebbero in gravi condizioni. Tra i feriti oltre ai cittadini peruviani anche molti turisti provenienti da Stati Uniti, Francia, Corea del Sud, India, Canada, Brasile, Cile e Argentina. Fortunatamente nessun italiano è stato coinvolto.

L’incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 88 della linea che unisce Ollantaytambo a Machu Picchu quando un treno di proprietà della compania PeruRail ha tamponato un treno della IncaRail.

Ancora non sono chiare le cause del tamponamento. La polizia ha dato notizia che gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

