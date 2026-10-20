Perugia, denunciato 38enne per ricettazione di auto a noleggio

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La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo di 38 anni per il reato di ricettazione. L'episodio si è verificato in via Deruta, dove gli agenti sono intervenuti in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava la presenza di un veicolo a noleggio non riconsegnato.

L'intervento delle Volanti

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno individuato il veicolo e identificato il conducente. L'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha dato esito negativo. Successivamente è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Le accuse e le conseguenze

Al termine delle attività, il 38enne è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. L'uomo dovrà ora rispondere delle proprie responsabilità davanti alla magistratura. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli del territorio finalizzati a contrastare i reati contro il patrimonio.

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