Perugia, uomo accoltellato mentre affiggeva manifesti di "Potere al Popolo"

PERUGIA, 21 FEBBRAIO- Un uomo di trentasette anni è stato accoltellato mentre affiggeva dei manifesti elettorali, stando alle sue dichiarazione agli inquirenti, di Potere al Popolo (partito di estrema sinistra). I fatti si sono svolti nella periferia di Perugia, nella zona di Ponte Felcino. La Digos sta ora indagando per cercare di ricostruire l'accaduto.

La polizia è intervenuta in seguito a una telefonata al 113, anonima, che segnalava una rissa. Arrivate sul luogo le forze dell'ordine, tuttavia, non hanno trovato nessuno. Il trentasettenne, aggredito insieme a un altro uomo, che ha ricevuto solo dei colpi sulla testa, ha riferito di essere stato accerchiato da delle persone non ancora identificate. I due sono stati medicati prontamente all'ospedale e sono stati già dimessi.

Federica Fusco

immagine: tuttooggi.it