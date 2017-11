Pesaro, avviate le indagini per le svastiche disegnate sui cartelli della scuola "Anna Frank"

PESARO, 20 NOVEMBRE- Non si ferma la polemica attorno alle vergognose scritte antisemite e svastiche che sono comparse ieri all'esterno della scuola elementare e media Anna Frank.

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, usando l'hashtag #wepesaro, ha scritto su Twitter: “Non vanno sottovalutati certi comportamenti di pericolosa intolleranza e nuovo estremismo. Continueremo il lavoro sulla memoria nelle scuole affinché i valori di libertà e uguaglianza siano per sempre".

I vandali hanno imbrattato anche un cartello di divieto, su cui è stato scritto con della vernice "vietato introdurre ebrei", non solo: è stato vandalizzato anche un tratto di strada con la scritta "Make war not love" e una svastica disegnata. E’ stato disegnato anche il simbolo delle SS su un avviso pubblico e un'altra svastica su un cartello stradale.



I vergognosi atti sono stati ripuliti e sull'episodio indagano i carabinieri di Pesaro, a lavoro sul recupero di immagini e filmati registrati.

Fanno sentire la loro voce gli studenti di Pesaro che con una nota pubblicata sulla Rete degli Studenti Medi delle Marche hanno dichiarato: "Riteniamo atti di questo genere assolutamente ingiustificabili: nella società attuale infatti, sempre più spesso preda di rinnovati fascismi e sempre più in mano alle destre estreme, gesti simili non vanno fatti passare in sordina, ma anzi, sono assolutamente da denunciare".



Maria Minichino

(fonte immagine Repubblica)