Pesaro Urbino, incendio doloso in una emittente Tv

PESARO URBINO, 24 MARZO - Un uomo con volto coperto ha appiccato un incendio doloso davanti l'ingresso di una nota emittente televisiva di Fano della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche.

Intorno alle 21 di ieri, dopo l'uscita di tutti i collaboratori dell'ultima edizione del giornale, una persona incappucciata, cospargendo del liquido infiammabile nel portone della rete televisiva di via Paolo Borsellino 4, avrebbe dato fuoco il portone incendiando parte della reception della sede.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio limitando i danni.

L'allarme è stato dato da alcuni passanti che, notando del fumo nero proveniente dal capannone hanno chiamato il 115.

L'uomo, ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, ancora non è stato identificato dalla polizia, inoltre in redazione non sarebbero mai state ricevute minacce o avvertimenti intimidatori riconducibili all'accaduto.

Alessia Terzo

Immagine da youtube.com