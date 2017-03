Pescara, incendio in un\'abitazione: uomo si butta dal sesto piano e muore

MONTESILVANO (PE), 05 MARZO – Questa mattina è esploso un incendio all’interno di un'abitazione in una palazzina a Montesilvano (Pescara). Un uomo, probabilmente di origine nigeriana, una volta divampato l’incendio è precipitato dal sesto piano ed è morto. Ancora è da comprendere se il povero uomo si sia gettato in modo disperato per evitare le fiamme oppure se non sia riuscito a sorreggersi a sufficienza sul cornicione nell’attesa dei soccorsi.



Nell’abitazione viveva anche un altro uomo, che fortunatamente è stato messo in salvo dai Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autoscala. Sono ancora ignote le origini dell’incendio.

Immagine da italiavox.it