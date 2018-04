Pescara, uccide a coltellate un uomo di 60 anni dopo una lite condominiale: arrestato

PESCARA, 25 APRILE - Ha ucciso a coltellate un uomo di 60 anni e poi ha chiamato le forze dell’ordine che lo hanno arrestato. L’omicidio è avvenuto all’interno del garage condominiale ed è stato l’epilogo di una lite degenerata in tragedia.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia e i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della vittima. L’aggressore, un uomo di 50 anni, è stato tratto in arresto e accompagnato al Pronto Soccorso in quanto avrebbe riportato lievi ferite.

Ancora ignoto il movente dell’omicidio e le cause del litigio. Secondo alcuni vicini di casa intervistati dai media locali, sembrerebbe che tra i due ci fossero stati nel corso del tempo vari alterchi e dissidi. La vittima, riferiscono alcuni amici, era “una persona squisita e un grande lavoratore. Portava avanti il suo lavoro per la famiglia. Una famiglia semplice".

Risulta possibile che l’autore del gesto in passato sia stato in cura per disturbi psicopatologici. Al momento, però, tale informazione non è ancora stata suffragata dalle autorità preposte, che sulla vicenda dichiarano: “La ricostruzione è ancora in corso, ma le prime risultanze fanno ritenere che si tratti di una lite condominiale".

Luigi Cacciatori