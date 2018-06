Piacenza: donna accoltellata dal marito ricoverata in ospedale

PIACENZA 10 GIUGNO - Ieri sera a Piacenza una donna di 28 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata accoltellata dal marito.

Stando alle prime ricostruzioni tutto sarebbe nato da una lite domestica. Pare che l’uomo abbia colpito più volte la moglie con un coltello. Erano presenti anche i due figli della coppia.

Sono accorsi subito sia la polizia che i carabinieri. La donna, che è stata trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita mentre l’uomo è stato accompagnato in questura. Sono in corso ulteriori indagini.

Fabio Di Paolo