Piacenza, scritte razziste e "muro" di fieno contro l'arrivo di profughi minorenni

PIACENZA, 24 AGOSTO - “Breno dice no ai neri e alle coop(erative n.d.r.)”,questa la scritta razzista sul muro dell’ex scuola che avrebbe dovuto ospitare 15 richiedenti asilo, tutti minorenni, provenienti da Senegal, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Guinea. La scritta a sfondo razzista si scaglia contro la cooperativa Ippogrifo che ha in gestione la struttura.

I protestanti hanno inoltre accatastato delle balle di fieno per murare gli ingressi della struttura. È questa la protesta andata in scena nelle ultime ore in un Comune della provincia di Piacenza, a Breno di Borgonovo Valtidone.

Il gruppo di profughi minorenni era già stato annunciato tempo fa e atteso appunto per la giornata di ieri. I giovani migranti sono stati alloggiati all’interno della struttura, di proprietà di un privato cittadino che ha affidato la gestione alla cooperativa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piacenza, il sindaco del paese e personale della prefettura, che si sono occupati di far liberare gli accessi e permettere l'ingresso dei quindici richiedenti asilo. Le forze dell’ordine hanno identificato i partecipanti al sit in e ora stanno cercando di risalire agli autori della scritta e all’identità di chi ha posizionato le rotoballe davanti ai cancelli.

Maria Azzarello

fonte immagine: piacenzasera.it