Roma, precipita ascensore di un albergo: ferito 30enne

ROMA, 26 MARZO - Stamani, in via Ercole Pasquali, non lontano dall’università La Sapienza di Roma, un uomo di origini rumene di trent’anni sarebbe precipitato con l’ascensore dal terzo piano fino al pianoterra, all’interno di un albergo.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e hanno liberato l’uomo dall’ascensore, per poi consegnarlo al personale medico di un’ambulanza dell’Ares 118 che lo ha portato al policlinico Umberto I. L’uomo verserebbe in critiche condizioni di salute, sarebbe entrato in ospedale con codice rosso.

Intanto i pompieri stanno effettuando gli accertamenti volti a ricostruire le cause dell’incidente. In atto anche la verifica del funzionamento dei freni d’emergenza dell’ascensore. L’incidente si è verificato all’interno dell’hotel Athena. Stando alla ricostruzione effettuata dalla polizia, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori, l’uomo si sarebbe recato in hotel per far visita alla madre.

Luna Isabella

(foto da smipar-ascensori.oneminutesite.it)