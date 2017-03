Picchia padre costretto su sedia a rotelle, arrestato

PRAIA A MARE (CS), 13 MARZO - Picchiava il padre invalido costretto sulla sedia a rotelle. Questa l'accusa per la quale i Carabinieri della Stazione di Praia a Mare (Cs), intervenuti dopo una segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento 112, hanno arrestato un uomo di 41, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del padre di 78 anni invalido. L'uomo e' stato arrestato al culmine dell'ennesima lite.

Secondo quanto ricostruito dagi inquirenti, l'uomo, tornato a casa, ha iniziato a inveire contro il padre costretto su una sedia a rotelle, colpendolo con calci e pugni. Le violenze erano quotidiane e la vittima era completamente assoggettata al figlio.L'anziano trasportato al punto di primo soccorso di Praia a Mare (Cs) a causa delle lesioni riportate, e' stata giudicata guaribile in venti giorni. L'uomo, arrestato con l'accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, e' ora in attesa di direttissima.