Picchiati selvaggiamente in parcheggio dopo la serata in discoteca a Ferrara

di Ilaria Bellucco

Martedì 25 Febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 13:17

ROVIGO - Un pestaggio di una violenza che atterrisce e sconvolge. È quello raccontato da alcuni ragazzi rodigini, che sarebbero stati accerchiati e aggrediti da un numeroso gruppo di coetanei in un parcheggio nel centro di Ferrara, e denunciato pubblicamente dalla mamma di uno di loro con un post su Facebook. Al più noto e longevo dei social network la madre di un ventunenne di Rovigo ha affidato parole amare raccontando il preoccupante episodio che ha coinvolto il ragazzo. Il giovane ha trascorso il sabato sera nella discoteca College nel centro di Ferrara

Sono partiti in cinque per raggiungere un amico che nella serata faceva il dj. Si sono divertiti, hanno affiancato in consolle l'amico. Un sabato sera come altri racconta la madre nel post -. Sono usciti dalla discoteca tardi, verso le quattro, e mentre raggiungevano la macchina al parcheggio Diamanti, aiutando l'amico dj con l'attrezzatura, sono stati circondati, aggrediti, malmenati, picchiati con pugni anche alla testa da un branco di circa 15 ragazzi, forse non italiani.