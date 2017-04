Pici all\'aglione

Oggi vi presento una tipica ricetta Toscana, un primo piatto di pasta fresca fatta a mano senza uova: i caratteristici “pici”. I pici sono grossi spaghetti irregolari fatti con la farina di grano tenero, anziché la semola di grano duro.

Ingredienti:

500 g. di farina

acqua tiepida 1 bicchiere da cuccina

1 cucchiaio da minestra di olio extra vergine

un pizzico di sale



Procedimento:

Versiamo in una ciotola l'acqua, l'olio, il pizzico di sale e iniziamo a mescolare con una forchetta. Aggiungiamo piano piano la farina, quando sarà faticoso lavorarla così, spostiamo l'impasto su una spianatoia e continuiamo a impastare con le mani, fino a formare una pagnottina dalla consistenza compatta ma tenera.

Lasciamola riposare sotto la ciotola per almeno un'ora, dopodichè stendiamola con l'ausilio del mattarello sulla spianatoia , mi raccomando non deve risultare troppo sottile, è bene che abbia un'altezza almeno di mezzo centimetro.

Tagliamo la pasta a striscioline di 1 cm di larghezza e iniziamo ad “appiciare” ovverosia a stenderle ed ad allungarle arrotolandole su se stesse. Fate delle matassine e spargeteci sopra un po' di farina di semola per non farle attaccare. Sono pronte per essere buttate in acqua bollente, i pici necessitano una cottura di 5-6 minuti.

Una volta scolati vi potete sbizzarrire con i vari condimenti. In Toscana è tipico il condimento all'aglione: aglio tritato, passata di pomodoro e una punta di peperoncino. Si possono condire con briciole di pane grossolane saltate in padella con l'olio oppure con i più classici condimenti cacio e pepe o ragù...a voi la scelta e, perché no, la fantasia.