Piemonte, Galliate: bambino di tre anni scivola in acqua e muore

GALLIATE, 25 LUGLIO - Un bambino di tre anni è scivolato ed è annegato nelle acque del diramatore di Vigevano, un canale artificiale che scorre tra le province di Novara e Pavia.

Al momento, la dinamica dell’accaduto è ancora incompleta. Secondo le iniziali ricostruzioni, l’infante, che viveva con la famiglia nei pressi del canale artificiale, intorno all'ora di pranzo, sarebbe scivolato nelle acque per poi essere trascinato via dalla corrente. La madre ha subito dato l’allarme. I sanitari del 118, una volta recuperato il corpo del piccolo, nella zona di Romentino, hanno constatato il decesso. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Novara.

Immagine da: torino.repubblica.it

Caterina Apicella