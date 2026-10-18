Pierluigi Caputo nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale
La definizione degli incarichi istituzionali, le priorità della politica regionale e la
programmazione delle attività del partito hanno caratterizzato la riunione del
Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria, svoltasi oggi a Lamezia Terme e
presieduta dall';onorevole Francesco Cannizzaro, Segretario regionale del partito. La piena
convergenza registrata sui temi affrontati conferma la solidità della linea condivisa e degli
obiettivi che accompagnano l'azione del governo regionale.
Nel corso dell'incontro sono state approfondite le principali questioni che interessano la
Calabria, con particolare attenzione al contributo di Forza Italia alle decisioni dell'Esecutivo
e al rapporto tra attività istituzionale e organizzazione territoriale. Il Coordinamento ha
inoltre tracciato le linee di un programma di iniziative e appuntamenti, la cui articolazione
sarà definita nei prossimi giorni.
Particolare rilievo hanno assunto le determinazioni relative agli incarichi consiliari:
il Coordinamento ha condiviso all'unanimità l'indicazione di Pierluigi Caputo quale
nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, di Emanuele Ionà
capogruppo di “Occhiuto Presidente” e Rosaria Succurro alla presidenza della
Quinta Commissione consiliare.
Le designazioni unanimi riflettono un equilibrio politico fondato sulla condivisione delle
responsabilità e sulla valorizzazione delle diverse espressioni della maggioranza. La guida
dei Gruppi consiliari e la presidenza della Commissione assumono, in questo quadro, un
significato preciso: assicurare un raccordo efficace tra l'indirizzo della Giunta, l'attività
legislativa e il confronto sulle esigenze del territorio. Una distribuzione di funzioni che
consolida la coesione della coalizione e la capacità di operare attraverso una visione
comune.
La prospettiva emersa a Lamezia Terme si colloca nel solco della continuità politica del
centrodestra alla guida della Calabria, con piena condivisione degli indirizzi e degli obiettivi
del Governo Occhiuto. Forza Italia intende accompagnare il consolidamento dei risultati
rivendicati dall'Esecutivo e il proseguimento delle riforme, contribuendo alle decisioni che
riguardano lo sviluppo economico, i servizi e le opportunità per i territori. In questo quadro,
le determinazioni del Coordinamento confermano la volontà di assicurare coerenza tra le
posizioni del partito, il lavoro consiliare e le scelte della Giunta.
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