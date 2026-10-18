Pierluigi Caputo nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

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La definizione degli incarichi istituzionali, le priorità della politica regionale e la

programmazione delle attività del partito hanno caratterizzato la riunione del

Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria, svoltasi oggi a Lamezia Terme e

presieduta dall';onorevole Francesco Cannizzaro, Segretario regionale del partito. La piena

convergenza registrata sui temi affrontati conferma la solidità della linea condivisa e degli

obiettivi che accompagnano l'azione del governo regionale.

Nel corso dell'incontro sono state approfondite le principali questioni che interessano la

Calabria, con particolare attenzione al contributo di Forza Italia alle decisioni dell'Esecutivo

e al rapporto tra attività istituzionale e organizzazione territoriale. Il Coordinamento ha

inoltre tracciato le linee di un programma di iniziative e appuntamenti, la cui articolazione

sarà definita nei prossimi giorni.

Particolare rilievo hanno assunto le determinazioni relative agli incarichi consiliari:

il Coordinamento ha condiviso all'unanimità l'indicazione di Pierluigi Caputo quale

nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, di Emanuele Ionà

capogruppo di “Occhiuto Presidente” e Rosaria Succurro alla presidenza della

Quinta Commissione consiliare.

Le designazioni unanimi riflettono un equilibrio politico fondato sulla condivisione delle

responsabilità e sulla valorizzazione delle diverse espressioni della maggioranza. La guida

dei Gruppi consiliari e la presidenza della Commissione assumono, in questo quadro, un

significato preciso: assicurare un raccordo efficace tra l'indirizzo della Giunta, l'attività

legislativa e il confronto sulle esigenze del territorio. Una distribuzione di funzioni che

consolida la coesione della coalizione e la capacità di operare attraverso una visione

comune.

La prospettiva emersa a Lamezia Terme si colloca nel solco della continuità politica del

centrodestra alla guida della Calabria, con piena condivisione degli indirizzi e degli obiettivi

del Governo Occhiuto. Forza Italia intende accompagnare il consolidamento dei risultati

rivendicati dall'Esecutivo e il proseguimento delle riforme, contribuendo alle decisioni che

riguardano lo sviluppo economico, i servizi e le opportunità per i territori. In questo quadro,

le determinazioni del Coordinamento confermano la volontà di assicurare coerenza tra le

posizioni del partito, il lavoro consiliare e le scelte della Giunta.

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