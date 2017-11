Pignatone: la mafia c\'è, ma Roma non è mafiosa

ROMA, 1 NOVEMBRE - Il procuratore capo Pignatone scrive una lettera al Messaggero per spiegare il suo punto di vista sulla questione “Mafia Capitale”.

Spiega che ad oggi in molti sono convinti che il territorio romano sia risparmiato dai mafiosi, specialmente dopo la sentenza di I grado per Carminati, Buzzi e altri dove era stato detto che la Capitale si era del tutto liberata dal problema mafia.

Secondo il procuratore le cose non stanno così ed aggiunge infine: "Dato per acquisito che Roma non è Palermo o Reggio e che ha altri e più gravi problemi (corruzione in primis),penso che occorre riconoscere la presenza mafiosa a Roma, per affrontarla e neutralizzarla”.

Fonte immagine: www.infooggi.it

Alessio De Angelis