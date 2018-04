Pila, valanga travolge gruppo sciatori: due rimasti uccisi

AOSTA, 7 APRILE- Il tragico incidente è avvenuto stamattina, quando una valanga si è generata dal Colle di Chamolé, a Pila (AO), travolgendo un gruppo di almeno cinque sciatori.



Due sono stati recuperati e portati urgentemente all’Ospedale Parini del capoluogo, visto il loro stato di ipotermia, mentre per altri due non c’è stato nulla da fare.



Alcuni testimoni presenti sul luogo in cui è avvenuta la slavina hanno raccontato di aver visto “diverse persone” essere travolte, pertanto le operazioni di ricerca, condotte dal soccorso alpino valdostano con l’ausilio di due elicotteri, guide tecniche e unità cinofile, sono ancora attive.



Si cercherebbero altri due scialpinisti, e le varie unità stanno setacciando la zona. Preso in considerazione anche il lago Chamolé, molto vicino all’area della valanga, poiché non si esclude lo sbalzo in acqua di qualche sciatore.



(foto da Piovegovernoladro)

Eleonora Ranelli