Pioli ad Appiano Gentile, parlerà con dirigenti Inter

MILANO, 10 MAGGIO 2017 - L'ex allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, è giunto ad Appiano Gentile accompagnato dal figlio Gianmarco, membro dello staff tecnico nerazzurro, per discutere con i dirigenti dell'Inter. Ad attenderlo Ausilio, Gardini e Zanetti, gli stessi che gli hanno comunicato l'esonero dall'incarico nella tarda serata di ieri.

La reazione di Pioli è stata affidata a Bruno Satin, agente del tecnico emiliano, che confida a Tuttomercatoweb la delusione e l'arrabbiatura del suo assistito per l'epilogo della sua esperienza in neroazzurro. Pioli è stato esonerato a tre partite dalla fine del campionato, dopo aver ricevuto la fiducia dal presidente Zhang Jindong non meno di qualche giorno fa.

“Non c’è molto da dire - rivela Bruno Satin a Tuttomercatoweb - Pioli non avrebbe mai pensato allesonero. E’ stata una sorpresa. Era motivato a portare avanti fino in fondo il suo lavoro con l’Inter e a parte i risultati dell’ultimo periodo era riuscito a fare bene e questo è evidente. Non se lo aspettava. Vuole ripartire ma è presto per sbilanciarsi. E' molto dispiaciuto per come è andata ma presto ci vedremo per fare il punto, magari già nella prossima settimana".

Daniele Basili

immagine da goal.com