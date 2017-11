Padova, incidente nella notte: tre vittime

PADOVA, 18 NOVEMBRE – Un tragico incidente si è verificato la notte scorsa a Vigorovea, frazione del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco.

Lo schianto è avvenuto lungo la SS 516 Piovese e il bilancio è di tre vittime. Prontamente intervenuta la squadra dei pompieri di Piove di Sacco, che ha messo in sicurezza i mezzi. Sul posto anche il personale medico del suem 118, che ha dichiarato la morte di una donna di 36 anni originaria di Saonara che viaggiava su un Maggiolino Volkswagen.

Inutili i soccorsi per i due ragazzi di 20 e 26 anni di Piove di Sacco e Ponte Longo che viaggiavano su una Fiat Punto, deceduti sul colpo. I carabinieri sono accorsi per assicurare la deviazione del traffico e per effettuare i rilievi del sinistro.

Luna Isabella

(foto da leganorder.org)