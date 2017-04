Pirata della strada uccide un pedone nel Pavese

PAVIA, 10 APRILE - Un uomo di 70 anni è stato arrestato dalla Polizia stradale, con l'accusa di omicidio stradale. Si pensa infatti che sia stato lui l'automobilista che la sera del 2 aprile scorso ha investito e ucciso a Rosasco, in provincia di Pavia, Massimo Ardizzone.

La vittima aveva 46 anni, ed era un operatore socio-sanitario che mentre stava facendo una passeggiata con il suo cane, è stato investito da una macchina, e non è riuscito a salvarsi. Da quanto emerge, il pirata della strada non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

La polizia stradale di Vigevano e Pavia, dopo una settimana di indagini, ha identificato in Libiano Mengato, 70 anni, ex imbianchino, l'uomo alla guida della vettura. Le accuse sono di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il pensionato ha testimoniato alla Polizia di non essersi accorto di aver investito l'uomo; per questo non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sulla sua auto sono stati riscontrati segni dell'impatto risalente al 2 aprile.

Ginevra Candidi

Immagine news.leonardo.it