Pirati strada: travolto e ucciso, conducente non si ferma. La vittima stava forse attraversando la strada

MONTESPERTOLI (FI), 9 DICEMBRE - Un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un pirata della strada ad Anselmo, nel territorio comunale di Montespertoli (Firenze).

I fatti sono accaduti intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale della Val Virginio. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata colpita da un veicolo in transito mentre stava attraversando la strada ed è stata sbalzata per alcuni metri.



Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma, a causa dei gravi traumi riportati, l'uomo è deceduto sul

posto. Adesso le forze dell'ordine stanno cercando di individuare il conducente che, dopo l'investimento, non si è

fermato a prestare soccorso. La salma è stata trasferita nel reparto di medicina legale dell'ospedale di Careggi a

Firenze.