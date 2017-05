Pisa: Aspettando Metarock 2017 in Piazza dei Cavalieri

PISA, 17 MAGGIO 2017 - Grande programmazione per il Giugno Pisano, che nelle serate dell'8, 9 e 10 giugno vedrà avvicendarsi sul palco in Piazza dei Cavalieri degli artisti di prim'ordine selezionati dall'Associazione culturale Metarock.

La mini rassegna prenderà il nome di "Aspettando Metarock" (la storica manifestazione musicale pisana si svolge infatti intorno a settembre) e avrà l'onore di ospitare Bobo Rondelli in: Ciampi ve lo faccio vedere io, la tanto giovane quanto prolifica cantautrice Levante e gli Zen Circus, band famosa in tutto il territorio nazionale nata proprio a Pisa.



“Ciampi ve lo faccio vedere io” è lo spettacolo che il cantautore labronico Bobo Rondelli, artista instancabile e prolifico, dedica all'illustre concittadino Piero Ciampi, artefice di capolavori negli anni '70 che hanno reinventato la nostra musica d’autore. Uno show scarno e minimale, quello di Bobo: un tavolino, un bicchiere di vino e poche luci, accompagnato dagli amici Fabio Marchiori alle tastiere e Filippo Ceccarini alla tromba, con l'unico scopo di enfatizzare al massimo la musica e il genio maledetto di Ciampi. L’Associazione Metarock ha scelto di invitare Bobo Rondelli per omaggiare Piero Ciampi con uno spettacolo già conosciuto nei teatri di tutta Italia e non solo, ma che per la prima volta viene rappresentato in piazza.



La rapidissima ascesa di Levante, la cantautrice che è già un’icona pop, inizia nell’estate 2013 quando col suo singolo d’esordio “Alfonso” (diventato subito una hit e un manifesto generazionale) domina sia l’airplay radiofonico che le piazze ed i festival di tutta Italia. La crescita è inarrestabile e sostenuta "a quattro mani” dal suo pubblico adorante e dalla critica, unanimi nel consacrarla come “la nuova stella nascente della musica italiana”. Gli ottimi risultati del nuovo disco, “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti”, preannunciano un grande successo per la cantautrice, che si prepara a portare dal vivo i nuovi brani in tutta Italia nella primavera e nell’estate 2017, cominciando proprio dal palco di Piazza dei Cavalieri.



Dopo otto dischi, un ep e diciotto anni di carriera, il gruppo pisano The Zen Circus ha festeggiato la maggiore età con un nuovo grande disco di inediti, “La Terza Guerra Mondiale”, uscito il 23 settembre per La Tempesta Dischi. The Zen Circus si è costruito una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani grazie all’attività live più incessante, urgente e di qualità che si possa immaginare. Ed è proprio per questo che c'è già una grande voglia di vederli sul palco per una delle prime date del loro tour estivo.