Pisa, attimi di tensione in Piazza dei Miracoli per uno zaino incustodito

PISA, 3 MAGGIO - Attimi di tensione in Piazza del Duomo a Pisa, per uno zaino lasciato incustodito a pochi passi dalla Torre Pendete. Al momento la zona è stata sgomberata e recintata dalla Polizia Municipale in attesa dell’arrivo degli artificieri. Tutta l’area è presidiata dai militari, che invitano a mantenere la calma per lo svolgimento delle operazioni.

IN AGGIORNAMENTO

Giuseppe Sanzi