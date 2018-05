Pisa, padre lascia la figlia di un anno chiusa in auto e va al lavoro: la bimba muore

PISA, 18 MAGGIO - Una bambina di un anno è morta nel pomeriggio di oggi, dopo essere stata lasciata chiusa in auto dal padre. Il tragico episodio è accaduto a San Piero a Grado (Pisa), nel parcheggio dello stabilimento di un’azienda di componentistica auto dove l’uomo lavora come ingegnere.

L’allarme è stato lanciato alle ore 16, ma quando sono giunti i soccorsi del 118, purtroppo, non hanno potuto fare altro per la minore se non constatarne il decesso. Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia, nonché i Vigili del Fuoco.

Si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti, ma il padre della piccola è ancora in stato di choc, pertanto non può fornire elementi utili alle autorità preposte che indagano sulla vicenda. Stando alle prime, ma frammentarie informazioni emerse, la bimba era nel seggiolino posto sui sedili posteriori della vettura. Sarebbe morta a causa delle temperature elevate. La madre della piccola era andata a prenderla all'asilo nido nel quartiere dove risiedono e non l'ha trovata. A quel punto la donna ha contattato il marito e l’uomo si è recato frettolosamente nel parcheggio, ma la tragedia si era già consumata.

Luigi Cacciatori