Pisa, giovane di 26 anni muore dopo un bagno termale

PISA, 10 APRILE - Tragedia nella notte a Sasso Pisano, in alta Val di Cecina, in una località vicino agli scavi Etruschi: un giovane di 26 anni è morto dopo aver fatto un bagno in un laghetto termale. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva trascorso la serata con gli amici e poi, tutti insieme, si erano recati al laghetto geotermico, dove si presume abbia avuto un malore.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Volterra anche se occorrerà attendere i risultati dell'esame autoptico, che verrà eseguito nei prossimi giorni, per stabilire con esattezza le cause del decesso.

Gli amici hanno provato a rianimare la vittima prestando i primi soccorsi, praticando il massaggio cardiaco e tentando di far espellere l'acqua ingerita. Sembrerebbe però che il giovane fosse già privo di coscienza. Anche il personale sanitario del 118 una volta giunto sul posto ha tentato di rianimarlo, ma i tentativi sono purtroppo stati vani.

Al momento, l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia morto per annegamento in seguito al malore che lo avrebbe colpito mentre si trovava in acqua, ma tale tesi non ha avuto ancora un riscontro ufficiale da parte degli organi preposti, che potranno fornire maggiori indicazioni solo dopo il parere tecnico motivato del medico legale.

Luigi Cacciatori

Immagine da coesitalia.eu