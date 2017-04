Pisapia a Renzi: "Unisci la sinistra o sarà sconfitta epocale"

MILANO, 26 APRILE - L'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, dalle pagine di Repubblica lancia un monito a Renzi e lo avverte: "Le elezioni francesi ci ricordano che la sinistra divisa va incontro a un solo destino: la sconfitta". Nel corso dell'intervista, Pisapia argomenta il concetto, spiegando che "se le primarie lo confermeranno segretario del Pd, a Matteo Renzi resta meno di un mese per dare un segnale chiaro: cambiare la legge elettorale e costruire una coalizione".

Potrebbe trattarsi non di una semplice perdita di consensi elettorali, perché Pisapia all'orizzonte prospetta, se non si riuscirà a costruire una colazione forte, che il centrosinistra andrà incontro a una sconfitta che lui stesso definisce "generazionale", in quanto "ci vorrà una generazione prima che si possa ricostruire la fiducia e la partecipazione del proprio elettorato".

Pur chiarendo di non essere iscritto al Pd, ma di essere uno spettatore interessato, l'ex primo cittadino di Milano si lascia ad una profonda e sentita riflessione, asserendo: "Spero che, chiunque sarà il nuovo segretario, non stravolga la storia di un partito che nel tempo è cambiato ma il cui elettorato non ha mai rinnegato il suo essere di sinistra".

Su un ipotetico asse di governo condiviso con il M5S, Pisapia precisa che non è possibile un "accordo strutturale", mentre "sui singoli temi è possibile una proficua collaborazione". Poi però incalza: "Quanto ad alcuni dei loro argomenti forti - dalla sobrietà alla lotta ai privilegi - la sinistra deve saperli recuperare perché è dimostrato che, quando succede, il M5S non tocca palla".

Luigi Cacciatori

Immagine da liberoquotidiano.it