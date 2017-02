Pisapia: "Con il Pd possiamo arrivare al 40%", Emiliano risponde: "Lui e Renzi ottimisti"

MILANO, 10 FEBBRAIO - Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere sembra avere la soluzione per far tornare vincente la sinistra e raggiungere la soglia del premio di maggioranza: "Penso che l’alleanza tra il Pd, noi, le liste civiche, gli ecologisti possa arrivare al 40%. Certo, dipenderà se la legge elettorale consentirà le coalizioni. Siamo una forza autonoma; non possiamo certo entrare in una lista con il Pd".

L'ex primo cittadino del capoluogo lombardo spiega di mettersi al servizio di un nuovo impegno politico collettivo e fa una precisazione, sottolineando che non si tratta di un partito: "Il protagonista non sono io. Sono loro: le associazioni che lavorano sul territorio, le amministrazioni locali, il volontariato laico e cattolico". Si tratterà, come da lui stesso affermato, di 'Campo progressista' e ne spiega le finalità definendolo "un progetto del tutto nuovo, che nasce con una grandissima ambizione: offrire altro, rivoluzionare la politica, cambiarla nel profondo". Pisapia non ha dubbi e dichiara: "Vogliamo unire storie e percorsi diversi e costruire una casa comune, per riunire chi vuole fare qualcosa per la società e non trova il modo".

Dopo aver asserito che Foa e Don Milani faranno parte del suo Pantheon, Pisapia illustra i prossimi impegni: "Faremo iniziative in diverse città, anche con sindaci e amministratori di piccoli e grandi Comuni. L’11 marzo faremo il primo grande incontro nazionale, a Roma. Poi apriremo le Officine per il programma".

L'ex sindaco ricorda anche che sarà necessario un patto con il popolo dem con l’obiettivo di spostare a sinistra il partito, ma "servirà una legge che consenta le coalizioni". Su Renzi, esprime così il suo pensiero: "Ha lati positivi, non mi pento di aver votato Sì. Ha portato a termine riforme ferme da decenni, a cominciare dalle unioni civili; ma ha anche sbagliato sul referendum e su altre riforme che si sono trasformate in controriforme, ad esempio sul Jobs Act", ma lo invita ad ascoltare di più. Quanto ad Alfano, oltre al rispetto chiarisce: "non possiamo stare con loro".

Nel mentre, il governatore della Puglia Michele Emiliano a margine di "Futuro 2020", un incontro sui fondi europei in corso a Napoli, lancia un duro affondo: "Pisapia dice che lui e Renzi possono arrivare al 40%? Sono ottimisti, evidentemente hanno dei sondaggi segreti". "I sondaggi - aggiunge - che faccio io camminando per strada mi dicono che per il Pd sarà durissima".

Luigi Cacciatori

Immagine da biografieonline.it