Pistoia capitale della cultura e del...Social Trekking 2017

PISTOIA, 18 FEBBRAIO 2017 - Pistoia riveste quest'anno il ruolo di capitale . La città toscana è stata infatti nominata capitale della cultura nazionale per tutto il 2017. Attività culturali di grande varietà e spessore si succederanno nei prossimi mesi. Una di tali attività, Fforse una delle più singolari, è ormai alle porte. E sarà un'iniziativa di tipo...dinamico, in quanto unirà all'offerta culturale del sano movimento sotto forma di camminate ed escursioni. Pistoia ospiterà infatti, dal 24 al 26 febbraio prossimi, la sesta edizione nazionale del Social Trekking.

Saranno tre giorni dedicati al camminare,, alla cultura del camminare e alla cultura di cui sono colmi Pistoia e i suoi dintorni. Si andrà oltre il semplice “camminare da turisti”, entrando in sintonia con la natura, il paesaggio, il sapere, le tradizioni, i sapori, i luoghi insoliti e la cultura politica ed economica dei posti visitati.

Il Social trekking nasce da un’idea della cooperativa toscana Walden Viaggi a piedi, attiva da tempo nel settore dei viaggi sostenibili e responsabili, ed è riuscito a divenire negli anni un efficace esempio di buone pratiche, applicabili anche ad altre orme di turismo consapevole.

Val d'Elsa, Firenze, Torino, Bologna e Roma le sedi delle precedenti edizioni, che hannpo visto centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Raffaele Basile

Ecco in breve il programma della tre giorni pistoiese.

Venerdì 24

Ritrovo alle ore 15.45 in centro a Pistoia, alla chiesa di San Biagino per il prologo del Social Trekking con pomeriggio culturale in centro a Pistoia. Alle 17.00 circa trasferimento a Candeglia, poco fuori città, per la prosecuzione della serata presso Villa Rospigliosi. Avrà luogo “Il cammino e l’incontro” con lo scrittore e camminatore Stefano Ardito e Andrea Fellegara, presidente dell’associazione Pontieri del Dialogo. Seguirà la proiezione di un video su Ippolito Desideri, il gesuita che esplorò il Tibet nel ‘700, tenuto dallo studioso pistoiese Enzo Bargiacchi,

Sabato 25

Ore 8.20 ritrovo presso la stazione di Pistoia Ovest per prendere il treno che va verso Porretta. Si scende alla stazione di Piteccio, aperta apposta per noi alle 8.40. Da qui, grazie all’accompagnamento di Maretto Braccialini, appassionato studioso della ferrovia, si camminerà fino al piccolo borgo di Castagno.

Ore 14.45/15.00 ritrovo in Piazza San Francesco, per la partenza delle “ passeggiate a sorpresache dureranno fin verso le 17.00. Per le “passeggiate a sorpresa”, i “testimoni” pistoiesi, guide particolari e uniche, porteranno i camminatori a conoscere un lato insolito della città o a vederla con occhi nuovi.

Ore 16.00/17.15. Apertura dello spazio libero presso la chiesa di San Biagino, dove si ritroveranno tutti i partecipanti delle passeggiate a sorpresa alla fine della loro camminata. Qui si troveranno informazioni, e materiale distribuito dalle varie associazioni che partecipano all’evento Da qui vi sarà poi la partenza per raggiungere il Circolo Arci Le Fornaci, a circa 2 chilometri di distanza, appena fuori del centro storico. L’incontro presso il circolo Arci Le Fornaci , che durerà sino alle 20, sarà l’occasione per parlare di cammini, conoscere nuovi amici e parlare di programmi futuri. Seguiranno cena e musica in libertà.

Domenica 26

08:30- Partenza da Porta Lucchese. Camminata sino alle 13,30, lungo sentieri e strade poco frequentate passando dal Convento di Giaccherino, il borgo di Castellina e scendendo poi a Serravalle Pistoiese in tempo per il pranzo. Vi sarà un giro per il borgo alla scoperta delle sue storie e i suoi segreti . Tra le 15.30 e le 16.00 vi sarà la fine del Social trekking

Nella foto: Serravalle pistoiese, meta dell'escursione di domenica 26 - Foto tratta da Wikipedia.