Pistoia, messa domenicale: don Biancalani accoglie militanti FN

PISTOIA, 27 AGOSTO - Inizia con un lungo applauso di solidarietà nei confronti di don Biancalani la domenica nella parrocchia di Vicofaro, Pistoia, dopo una settimana intrisa di polemiche sui migranti.

Prima della messa sono arrivati gli esponenti di Forza Nuova, accolti dalle grida "Fascisti" e "Fuori-fuori". L’accoglienza di don Biancalani si rivela in una stretta di mano: "Ragazzi, non è necessario che ve lo dica...". La cerimonia è celebrata assieme al vicario del vescovo di Pistoia e da padre Massimo Biancalani.

Per assistere alla messa domenicale, diverse persone tra cui esponenti politici, fedeli e attivisti sono giunte da Firenze e dalla provincia di Pistoia; molti fedeli hanno abbracciato e salutato don Biancalani. Impossibile non notare la presenza di forze dell'ordine e vigili urbani, oltre che di telecamere e giornalisti, come se si trattasse di una cerimonia blindata.

Anche gli esponenti di Forza Nuova, che già ieri avevano confermato la loro presenza, hanno preso parte alla cerimonia per “vigilare” sull'omelia del sacerdote. Sono entrati, don Biancalani li ha salutati e si sono seduti in attesa dell’inizio della celebrazione. La chiesa è gremita di alcuni dei ragazzi migranti che don Biancalani assiste quotidianamente, tutti di religione musulmana.

Anche gli esponenti del Pd hanno promosso un sit-in di sostegno al prete partecipando alla cerimonia. Tra loro il segretario regionale del partito Dario Parrini: "Pensavo fosse necessario fare questo sit-in e soprattutto esserci", ha affermato.

Luna Isabella

(foto da liberopensieronews.it)