Pistoia, incendio in casa: muore donna di 92 anni, badante ricoverata in operale

AGLIANA, 1 MARZO - Una donna di 92 anni è morta questa notte a seguito di un incendio sviluppatosi intorno alle ore tre nella sua abitazione, una villetta a due piani sita in via Lavagnini ad Avagliana. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, sembrerebbe che il rogo sia stato originato dal malfunzionamento della termocoperta del letto della vittima. Le fiamme si sono poi propagate al resto della casa, che è stata dichiarata inagibile ma non è stata posta sotto sequestro.

La badante dell'anziana, una donna di origine romena, che dormiva al piano superiore dell'unità abitativa, è riuscita a mettersi in salvo calandosi dal terrazzo. Nell'operazione sarebbe stata aiutata da alcuni vicini, gli stessi che hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con nove unità e tre mezzi, e i soccorsi sanitari.

L'assistente familiare è stata accompagnata all'ospedale San Jacopo di Pistoia e sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi nonostante sia rimasta intossicata dal fumo. Sul corpo della novantaduenne, invece, sarà disposto nei prossimi giorni l'esame autoptico.

Luigi Cacciatori

Immagine da targato.it