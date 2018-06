Più risposte e aiuti alla famiglia - Domani a Sulla via di Damasco Rai 2

ROMA – Tante domande nel corso della nuova puntata di Sulla Via di Damasco di questo Sabato 16 Giugno, in onda alle 8.45, su Rai Due in cui si torna a parlare ancora una volta di famiglia e delle sfide che la società, sempre più individualista, pone.



Quante volte sentiamo dire: “vorremmo sposarci, ma non c’è un lavoro sicuro!” oppure, “vorremmo un figlio ma poi come lo manteniamo!”. Al centro della puntata, infatti, le difficoltà e le possibilità della vita matrimoniale di fronte ad una serie di ostacoli che disincentivano la fatica del ‘noi’ e scoraggiano qualsiasi progetto di vita.

Perché una donna che vuole avere figli è spesso costretta a lasciare il lavoro?

Perché si trovano somme per affrontare tutte le emergenze sociali e finanziarie, ma non per sostenere la famiglia?

Se ne parla con i coniugi Gianluigi De Palo, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari e Anna Chiara Gambini, nella duplice veste di genitori di cinque figli e autori di un nuovo libro sulla loro complicata e straordinaria avventura familiare. All’inizio del programma di Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, le voci di alcuni padri e madri alle prese con l’arrivo di un figlio, tra precarietà e crisi che minano le fondamenta della vita coniugale. Subito dopo l’intervista a Mauro Magatti e alla moglie, Chiara Giaccardi, entrambi docenti dell’Università Cattolica di Milano, con una riflessione - testimonianza sul valore sociale e culturale della famiglia come scuola di arricchimento umano. Sara e Daniele Lorenzetti, sposi novelli con figli, racconteranno, in chiusura, il loro sì all’amore come chiave per superare difficoltà, paure e dolori.