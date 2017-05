Play-Off, campionato Lega Pro 2016-2017 Girone A, B, C

FIRENZE 08 MAGGIO - Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare dei Play-off in programma nelle date sotto indicate e con gli orari d’inizio, a ratifica delle richieste avanzate dalle società.

-GARA UNICA – PRIMA FASE-

- GIRONE “A”-

SABATO 13 MAGGIO 2017

AREZZO - LUCCHES Ore 20.30

DOMENICA 14 MAGGIO 2017

LIVORNO - RENATE Ore 16.30

GIANA ERMINIO – VITERBESE CASTRENSE Ore 16.30

PIACENZA - COMO Ore 18.00

- GIRONE “B”-

SABATO 13 MAGGIO 2017 Ore 15.30

GUBBIO - SAMBENEDETTESE Ore 15.30



DOMENICA 14 MAGGIO 2017

PORDENONE – BASSANO VIRTUS Ore 18.00



PADOVA - ALBINOLEFFE Ore 14.30



REGGIANA – FERALPISALO’ Ore 16.30

- GIRONE “C”-

DOMENICA 14 MAGGIO 2017

JUVE STABIA – CATANIA

Diretta Televisiva Rai Sport Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA – UNICUSANO FONDI Ore 17.30

SIRACUSA - CASERTANA Ore 20.30

COSENZA - PAGANESE Ore 20.30