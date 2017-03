Play Off SuperLega UnipolSai: Diatec Monza sconfitta in 3 set

TRENTO, 5 MARZO - Pubblico da grandi occasioni al PalaTrento per la prima della Diatec di questi play off, che arrivano dopo una stagione di imbattibilità casalinga che fa paura alle altre pretendenti al titolo. Trento ospita Monza, battuta per tre set a zero nell’ultimo match della regular season solo la scorsa settimana.

1°set- La Diatec subito mostra i suoi super poteri da partita in casa, con Monza che incassa bene e prova a non lasciare troppo spazio. Set accompagnato dall’entusiasmo della curva gialloblu che mai come quest’anno vede il quinto titolo più vicino. Primo parziale si chiude 15 a 8, con un’imposizione forte del ritmo di gara da parte dei padroni di casa.

Giannelli utilizza come mai i suoi centrali, che non sbagliano e spiazzano puntualmente la difesa brianzola; Beretta tiene su i suoi ma la Diatec dilaga e si conclude 25-15.

2° set- Si apre con un ace di capitan Lanza. Monza cerca di stare al passo, ma il primo parziale finisce 15-8. E’ un set deciso dai servizi vincenti con Stokr e Fromm che fanno tremare il PalaTrento. Ma ancora una volta è la Diatec a dettare il ritmo, e il set si chiude come è iniziato,con un colpo da seconda linea di Lanza. 25-18

3° set- Si inizia subito con una prima di Giannelli, qualche errore in più da parte della Diatec, che rilassata dal risultato commette qualche leggerezza, ma al parziale si chiude 15-14. Sembra che il set si sia riaperto ma con 3 ace di capitan Lanza su 6 battute, la Diatec si porta casa la partita. 25-18

Con questo risultato si prospetta un incontro in semifinale contro Perugia dello zar Ivan Zaytsev, un’altra delle squadre favorite per la vittoria del titolo. Dopo lo sprint dato da Rio 2016, la Superlega sta

regalando uno spettacolo fantastico agli appassionati di questo sport, che promette una fase play-off indimenticabile.

Diatec Trentino - Gi Group Monza 3-0

DITEC TRENTINO: Giannelli Simone, Filippo Lanza, Sebastian Solè, Simon Vand De Vorde,Massimo Colaci, Jan Stokr, Fine Urnaut

GI GROUP MONZA: Dzavoronk Donovan, Nikola Jovovic, Iacopo Botto, Pieter Verhees, Thomas Beretta, Leand Vissotto, Christian Fromm



MVP: Filippo Lanza

Altri risultati quarti play off 1° Giornata:

Cucine Lube Civitanova - Tonno Callipo Calabria Vibo 3-0

Azimut Modena - Calzedonia Verona 3-1

Sir Safety Conad Perugia - LPR Piacenza 3-0

Maria Minichino



(fonte immagine trentinovolley.it)

(Photogallery Info Oggi)