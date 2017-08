Playoff Champions League, il Napoli sfida il Nizza. Sarri: "Partita difficilissima"

NAPOLI, 16 AGOSTO - Tutto pronto per l'esordio ufficiale del Napoli, che al San Paolo sfida il Nizza reduce da un esordio complicato in campionato e privo di Balotelli e Sneijder. A sostenere la squadra di Sarri ci saranno almeno 55 mila spettatori, per provare a sfatare il tabù del Playoff di Champions League, sempre complicato per le italiane.

Dalla stagione 2010/11, infatti, solo una squadra è riuscita a superare gli spareggi per accedere alla fase a gironi: il Milan nel 2013 contro il Psv. L'anno dopo proprio il Napoli, con Benitez in panchina, uscì sconfitto dal doppio confronto contro gli spagnoli dell'Athletic Bilbao, non riuscendo ad andare oltre l' 1-1 in casa, perdendo 3-1 in Germania. Nel 2015 e 2016 è toccato alle due squadre romane, con Lazio e Roma che si sono arrese rispettivamente a Bayer Leverkusen e Porto.

Maurizio Sarri chiede massima concentrazione ai suoi, nonostante il pronostico penda totalmente dalla parte degli azzurri: "Una partita difficilissima, in questo momento della stagione ancor più - ammette il tecnico del Napoli -. Il Nizza è una squadra dotata di grandi accelerazioni e potrebbe metterci in difficoltà, anche perché reduce da quattro partite ufficiali. Noi, invece, ci troviamo in pochi giorni a passare da un'amichevole al giocarsi un posto in Champions: non è semplice, specie a livello mentale".

"In più - prsegue Sarri - il sorteggio ci ha fatto incontrare una squadra forte. Perché una squadra che elimina l'Ajax, finalista di Europa League un paio di mesi fa, è una squadra forte. Balo e Snejider out? L'assenza di Mario non credo sia determinante, mentre quella di Sneijder non si può considerare neppure un'assenza, visto che non ha ancora mai giocato con loro".

Napoli in campo con il consueto 4-3-3, davanti il tridente leggero composto da Callejon, Insigne e Mertens. La squadra di Favre, al secondo anno sulla panchina del Nizza, si schiera con un 4-2-3-1 aggressivo che l’anno scorso ha consentito ai francesi di chiudere al terzo posto in campionato, alle spalle delle due corazzate Monaco e Psg.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine gonfialarete.com)