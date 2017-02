Poca acqua nei serbatoi. Sospesa l\'erogazione nella zona sud di Catanzaro

CATANZARO 07 FEBBRAIO - Causa lo svuotamento del serbatoio comunale, per una riduzione della portata della condotta di approvvigionamento è stato interrotto da questa mattina, martedì 7 febbraio, il servizio idrico nella zona sud dello città.

Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti di palazzo De Nobili, spiegando che la sospensione dell’erogazione si è resa necessaria per consentire il riempimento delle vasche. In particolare a subire il problema sono le utenze di Fondachello, via Fares, via Lucrezia della Valle e via dei Conti Falluc. La distribuzione dell’acqua dovrebbe tornare alla normalità nel tardo pomeriggio di oggi.