Polemiche Napoli- Higuain, Avv. Grassani: "Il Napoli non gli deve un euro"

NAPOLI, 7 APRILE - Continua il duello tra Gonzalo Higuain e il Napoli: nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un altro contenzioso tra il Pipita e Aurelio De Laurentiis.

Secondo il giocatore, gli spetterebbero 700 mila euro come rimborso del contributo di solidarietà che lo stesso Higuain ha versato al Real Madrid durante i suoi tre anni a Napoli. Gli avvocati dell'attaccante sono convinti che la società debba restituire la somma.

Intervenuto sull’argomento l’avvocato Grassani, legale di fiducia della società partenopea , ha dichiarato: "Siamo alle schermaglie iniziali. Higuain chiede al Napoli il rimborso di una somma importante che a suo modo di vedere gli spetterebbe e che invece il Napoli ha versato agli enti fiscali dello stato come contributo di solidarietà”.



Secondo l’avvocato non si tratta quindi di diritti d'immagine, ma di una controversia fiscale-tributaria. Per rispetto del collegio arbitrale saranno i giudici a decidere, ma il Napoli ritiene di non dover restituire niente perché si tratta di una somma già versata allo Stato per conto del giocatore.



L’argentino ha fatto la sua richiesta al collegio arbitrale, e ora sarebbero già stati nominati gli arbitri di parte ma l’accordo non è ancora stato trovato.



Maria Minichino



(fonte immagine corrieredellosport.it)