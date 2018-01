Politica, Mattarella nomina Liliana Segre senatrice a vita: Ã¨ sopravvissuta all\'inferno di Auschwitz

ROMA, 19 GENNAIO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato senatrice a vita Liliana Segre per "aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale". Liliana Segre, testimone della Shoah, è sopravvissuta all’inferno della deportazione nazista ad Auschwitz, dove morirono il padre e i nonni. È la prima nomina effettuata da Mattarella da quando è in carica. "Il mio impegno è contrastare il razzismo e tramandare la memoria", è quanto afferma Liliana Segre in una nota.

Nata a Milano il 10 settembre 1930 da Alberto Segre e Lucia Foligno, perse la madre da piccola, quando non aveva ancora compiuto un anno, vivendo insieme al padre e ai nonni paterni. Liliana Segre rimase vittima delle leggi razziali del fascismo all'età di 8 anni, quando nel settembre del 1938 fu costretta ad abbandonare la scuola elementare, iniziando l'esperienza dolorosa e terribile della persecuzione.

Il 7 dicembre 1943, insieme al padre e a due cugini, cercò di fuggire in Svizzera ma venne catturata dai gendarmi del Canton Ticino e rispedita in Italia dove fu tratta in arresto a Selvetta di Viggiù (Varese). Dopo sei giorni nel carcere di Varese venne trasferita prima a Como e alla fine a San Vittore, dove rimase detenuta per 40 giorni.

Il suo viaggio nell’orrore del campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz iniziò il 30 gennaio 1944, quando venne deportata con il padre e fu internata nella sezione femminile. Fu liberata il primo maggio 1945, unitamente agli altri prigionieri, dopo l'occupazione del campo di Malchow (in cui era stata trasferita) da parte dei russi. Tornò a Milano nell'agosto 1945. Vedova di Alfredo Belli Paci, sposato nel 1951, e madre di tre figli, attualmente risiede a Milano.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine moked.it)