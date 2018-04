Politica, ultimatum di Di Maio a Salvini: "Veto su Berlusconi, decida entro le settimana"

ROMA, 19 APRILE - Non sarà facile il compito di Maria Elisabetta Casellati. Il suo mandato esplorativo scade già domani, ma le resistenze all’intesa tra i vari partiti non accennano a diminuire. I 5 Stelle hanno ribadito il loro veto: mai con Berlusconi. Chiaro messaggio a Matteo Salvini, tradotto: ok a intesa con la Lega, ma non con il centrodestra unito. Il leader del carroccio, però, ieri era assente per impegni presi in precedenza in Sicilia e dovrebbe partecipare al nuovo giro di consultazioni oggi.

Si intuisce abbastanza agevolmente che la partita che la Casellati giocherà sarà quella della ricerca di un’intesa M5S-Lega, ma si capisce altrettanto facilmente che sarà una partita complicata. Il leader del M5S, Luigi Di Maio, a Casellati ha detto che “il centrodestra per noi è un artificio elettorale”, ribadendo che il Movimento 5 Stelle è “pronto a sottoscrivere un programma di governo con la Lega e non con tutto il cosiddetto centrodestra”. E a Salvini ha mandato a dire che “il Paese non può aspettare, perché di tempo non ce n'è più e quindi bisogna decidere entro questa settimana”. “Le uniche forze in grado di dialogare e firmare un contratto di governo – ha concluso Di Maio – sono M5s e la Lega».

La replica di Berlusconi, intanto, non si è fatta attendere: “L'onorevole Di Maio ha mantenuto la sua posizione di sempre, di non accettare un accordo con il centrodestra nella sua universalità, nei tre partiti che lo compongono. Ha tacciato il centrodestra di essere una coalizione artificiale, ma è una cosa lontana dalla realtà”. Il leader di FI ha poi aggiunto: “Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese, ma non credo sia questo il momento per dichiararlo. Vedremo come avanzerà la consultazione”. A far da eco alle dichiarazioni di Berlusconi, le parole di Giorgia Meloni: “Siamo disponibili a dialogare con gli altri partiti, ma per noi non si prescinde dal fatto che la guida del governo deve essere data ad un esponente di centrodestra che abbiamo indicato in Matteo Salvini”.

Claudio Canzone

Fonte foto: eunews.it