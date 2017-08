Polizia: Catanzaro, Anna Palmisano nuovo capo gabinetto questura

CATANZARO, 10 AGOSTO - Anna Filomena Palmisano, Primo Dirigente della Polizia di Stato, e' il nuovo capo di gabinetto della Questura di Catanzaro.

Dopo aver frequentato il Corso quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia nel 1992 e' stata assegnata alla Questura di Napoli, quale funzionario addetto all'U.P.G. e S.P., negli anni a seguire ha svolto servizio in diversi Commissariati di Pubblica Sicurezza del capoluogo campano e alla Divisione Anticrimine.Nel 1997 e' stata trasferita alla Questura di Brindisi dove negli anni ha svolto le funzioni prima di reggente la Divisione Anticrimine, poi Dirigente dell'U.P.G. e S.P., e a seguire Dirigente dell'Ufficio Immigrazione e contemporaneamente di Capo di Gabinetto. Ha gestito l'emergenza immigrazione clandestina connessa all'esodo dal Kosovo in seguito alla guerra nei Balcani, l'emergenza Nord Africa, nonche' quella degli immigrati provenienti dal Mediterraneo nell'ambito delle operazioni Frontex, Mare Nostrum e Triton.Sempre nelle sue funzioni di capo di gabinetto si e' occupata anche del contrasto al contrabbando e dell'emergenza dello sradicamento delle piante di olivo -Xylella fastidiosa. Ha partecipato e conseguito diversi Corsi di Formazione .

Il Dr. Marco Chiacchiera, dal 10 Agosto 2017 è il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di Lamezia Terme.

In Polizia dal 1996, ha come prima assegnazione la Questura di Forlì dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e della DIGOS.

Nel 2000 viene trasferito a Perugia presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato dove gli viene assegnato l’incarico di addetto all’Ufficio Studi.

Nel 2004 è alla Questura di Perugia dove dirige la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile, nel 2010 viene trasferito alla Questura di Terni per dirigere la Squadra Mobile e contemporaneamente per sovrintendere la Sezione P.P.T.T. di Terni.

Nell’autunno del 2010 rientra alla Questura di Perugia, con l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile, occupandosi di importanti indagini soprattutto nel campo della lotta al traffico internazionale della droga, portando a diversi arresti e sequestri. Si è occupato anche di indagini dal risvolto nazionale come quelle sull'omicidio della studentessa americana Meredith Kercher.

Ha ricoperto incarichi di docente presso le Scuole di formazione degli Agenti e dei Funzionari della Polizia di Stato, insegnando diritto penale e procedura penale.

Durante la sua carriera ha frequentato il Corso di formazione in materia di Coordinamento, il Corso di formazione in tecniche e strumenti di comunicazione, il Seminario sul Contrasto dei reati contro la P.A. e il Seminario in materia di prevenzione delle tossicodipendenze.