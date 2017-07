Polizia e Dogane indagano su "gli Stockisti" per presunta evasione iva

CROTONE, 6 LUGLIO 2017 - Vendevano online smartphone, televisori, consolle e videogiochi on line a prezzi altamente competitivi grazie alla sistematica evasione dell'Iva. Con questa accusa, la Polizia ha eseguito 10 delle 18 ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale.

Dalle indagini della Polizia Postale e dell'ufficio delle Dogane di Roma è emerso che l'organizzazione operava attraverso due noti siti internet riconducibili ad una società maltese di e-commerce. Il sito produceva un volume d'affari di oltre 250 milioni di euro l'anno.

Evadendo l'Iva, i siti proponevano in vendita i prodotti con uno sconto del 20%, riuscendo a battere la concorrenza degli altri competitor online. Gli accertamenti hanno consentito di contestare un'evasione fiscale di oltre 50 milioni.

Gli investigatori hanno anche scoperto che la società maltese che gestiva il sito ha operato, dal 2012, nominando ogni anno una diversa società concessionaria esclusiva per l'Italia. Questa, in realtà, era una via di mezzo tra una società "cartiera" e una scatola vuota e aveva l'unico scopo di complicare i controlli del fisco italiano. L'operazione era delegata ad un gruppo di tre commercialisti e un collaborare fiscale.

Daniele Basili

immagine da androidblog.it